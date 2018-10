Hogs Reggio Emilia debuttano con una sconfitta

» Reggio Emilia - Sport

Debutto con alti e bassi quello degli Hogs Reggio Emilia che sabato contro i Warriors Bologna hanno perso 16 a 8 il derby under 19 della via Emilia. Il basso è ovviamente il risultato dell’incontro ma l’alto è indubbiamente aver visto in campo un team concentrato, che ha condotto fino a pochi minuti dalla fine, il primo incontro della stagione.

L’head coach Rossi è rimasto soddisfatto dall’ottima prestazione difensiva che ha tenuto a zero gli avversari fino a 7 minuti dalla fine. Poi indubbiamente la stanchezza e la poca esperienza hanno permesso agli avversari di superare i reggiani a 52 secondo dal fischio finale.

L’attacco si è mosso bene nel primo tempo, ma poi un po’ gli aggiustamenti dell’head coach bolognese Solmi e l’affaticamento dei giocatori di linea costretti al doppio ruolo, han fatto si che l’incisività dell’offense reggiana sia sciamata.

Da segnalare l’ottima partita di Bertagnini, al debutto in difesa, e del più esperto Raffaelli.

La pressione dei Warriors ha messo in difficoltà l’attacco, ma la difesa e i punt hanno permesso ai reggiani di restare in vantaggio per i primi tre quarti. Due leggeri di infortuni hanno privato di giocatori esperti come Gallon e Barbieri A. il coaching staff che ha chiamato Borsari a ricoprire ottimamente più ruoli. In luce anche gli esordienti Paver e Marian.

Gli Hogs sono subito partiti in attacco, un drive reggiano e uno dei padroni di casa, poi con alcune belle corse di Luca Ruozzi è arrivato il td. Trasformazione alla mano con il qb Barbieri S. che ha portato palla in td e punteggio 8 a 0.

Per arrivare al pareggio dei Warriors dobbiamo arrivare all’ultimo quarto di gioco quando con un lancio di poche yards e una trasformazione su corsa i padroni di casa raggiungono gli Hogs 8 pari. A questo punto il calo fisico ha fatto il resto, e quando ormai si pensava di arrivare agli over time, è arrivata la corsa dei bolognesi che li ha portati al successo.

Ora la testa dei granata è già alla prossima trasferta che vedrà impegnati i porcellini ad Ancona contro i Dolphins vittoriosi nella prima giornata di campionato contro i Red Jackets Sarzana. Una sfida subito fondamentale per lo sviluppo del campionato contro un’ avversaria che sabato sera darà certamente filo da torcere ai ragazzi di coach Mazzani e Bonacini