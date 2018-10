In provincia di Modena crescono nel 2017 gli incidenti stradali mortali

» Cronaca - Modena

Nella provincia di Modena nel 2017, rispetto all’anno precedente si è riscontrato un trend in aumento per quanto riguarda incidenti (+0,4%), morti (+54,1%) e un calo dei feriti (-1,6%). Rispetto al 2010, anno di riferimento per l’Unione Europea per calcolare l’obiettivo di diminuzione del 50% della mortalità, rimangono comunque in calo tendenziale tutti e tre i parametri di riferimento.

I decessi sono passati rispettivamente da 37 nel 2016 a 57 nel 2017; erano stati 58 nel 2010.

Anche il costo sociale di conseguenza è aumentato di circa 27 milioni di euro rispetto al 2016.

Il numero di abitanti è in leggero aumento, così come il parco veicolare è aumentato (+1,4%).

Riguardo ai veicoli coinvolti si registra un aumento per ciclisti e pedoni.

Riguardo alle persone ferite si registra un aumento considerevole dei feriti su autocarro e motrice (+17,2%), su bicicletta (+11,7%) e dei pedoni (+9,4%).

Riguardo alle persone morte da notare l’aumento dei guidatori di autocarri e motrici (da 1 a 6) e dei pedoni (da 9 a 12).

Anche rispetto al medio periodo (2010/2017), la tendenza è quella di un calo generale tranne che per i pedoni (3 morti in più).

Per quanto riguarda le fasce di età, si riscontra un aumento generalizzato in tutte le fasce rispetto al 2016, mentre nel medio periodo si registra un aumento degli ultraquarantenni.

Riguardo alla natura dell’incidente spiccano gli scontri frontali-laterali.