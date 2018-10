“Nati per Leggere” alla Biblioteca Comunale “Storie Orse” di Spilamberto

» Vignola

Sabato 20 ottobre, alle 17, all’interno della Biblioteca Comunale “Storie Orse”, letture per bimbi da due a quattro anni, a cura di Alessia Canducci, nell’ambito della rassegna “Nati per leggere”, organizzata dal Sistema Bibliotecario Intercomunale, apprendere l’amore per la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia.

Per il quindicesimo anno consecutivo le biblioteche del Sistema Bibliotecario Intercomunale, il Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli e l’Unità Pediatrica di Cure Primarie del Distretto di Vignola aderiscono al progetto nazionale Nati per Leggere, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB), proponendo numerose iniziative volte a diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla tenerissima età.

Incontri di lettura ad alta voce di storie, fiabe e filastrocche capaci di emozionare e divertire, coinvolgendo direttamente bambini e genitori, e piccoli giochi e laboratori per bambini dai 2 ai 6 anni accompagnati da un adulto.

Tutte le iniziative sono gratuite e su iscrizione. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Biblioteca in via Santa Maria, 12, tel. 059/789965.