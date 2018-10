Nel 2017 in provincia di Reggio calano gli incidenti stradali

» Cronaca - Reggio Emilia

Nella provincia di Reggio Emilia nel 2017 si è riscontrato un trend generale in calo per quanto riguarda incidenti, morti e feriti, sia rispetto all’anno precedente che al 2010, anno di riferimento per l’Unione Europea per calcolare l’obiettivo di diminuzione del 50% della mortalità. I decessi sono passati rispettivamente da 34 nel 2016 a 32 nel 2017; erano 48 invece nel 2010.

Anche il costo sociale di conseguenza è diminuito di circa 7 milioni di euro rispetto al 2016.

Il numero di abitanti è in leggera diminuzione, mentre il parco veicolare è aumentato.

Riguardo ai veicoli coinvolti si registra un calo generalizzato per tutti gli utenti della strada rispetto all’anno precedente.

Riguardo alle persone ferite si registra un aumento considerevole dei feriti su autocarro o motrice (+43,8%), su motociclo (+4,4%) e dei pedoni (+7,5%).

Riguardo alle persone morte da notare l’aumento dei motociclisti (da 3 a 7) e dei ciclisti (da 4 a 6), mentre gli altri utenti della strada sono in calo.

Anche nel medio periodo (2010/2017), la tendenza è quella di un calo generale tranne che per i feriti sui veicoli speciali (+20,7%).

Per quanto riguarda le fasce di età, a fronte di una generale diminuzione, si riscontra un leggero aumento nella fascia 18-39 anni (+0,5%), rispetto al 2016.

Riguardo alla natura dell’incidente spiccano l’investimento di pedone e l’urto contro ostacolo o veicolo fermo, riconducibili molto probabilmente alla distrazione alla guida.