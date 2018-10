Unibo per il progetto Justice-ER: borse di studio intitolate a docenti allontanati per leggi razziali

» Bologna - Scuola

Parere favorevole del Senato Accademico dell’Alma Mater alla partecipazione dell’Ateneo al progetto Justice-ER che prevede l’erogazione di borse di studio di ricerca post laurea per studiare e realizzare nuovi modelli organizzativi presso le Corti di Appello e le Procure Generali della Regione. Il Senato ha deciso, inoltre, di intitolare le borse alla memoria dei docenti allontanati dall’Università di Bologna in seguito all’emanazione delle leggi razziali.

Un’iniziativa nata grazie alla convenzione sottoscritta dalla Fondazione CRUI per le Università Italiane e la Regione Emilia-Romagna che ha regolamentato l’esecuzione del Progetto Justice-ER: un finanziamento regionale per 82 borse di ricerca con l’obiettivo di proporre soluzioni innovative presso gli Uffici Giudiziari regionali, costruire conoscenze e allo stesso tempo apprendere dagli uffici per il miglioramento della giustizia e la nascita di competenze nuove.

Un progetto che guarda lontano e che parte dall’esigenza di una legalità declinata in termini di regole del gioco comuni e di valori condivisi, per fare sì che la Regione ER, il suo tessuto istituzionale e gli studenti delle università, siano origine e volano di una giustizia più rispondente ai bisogni sociali.

Saperi per una legalità condivisa: il filo conduttore dell’iniziativa che partirà con i primi bandi nel corso dei primi di novembre e che l’Ateneo ha deciso di intitolare alla memoria dei docenti allontanati dall’Università di Bologna in seguito all’emanazione delle leggi razziali.