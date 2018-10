Andrea Zorzi a Formigine con uno spettacolo sul valore dello sport

» Formigine - Sport

All’interno della rassegna “Gente di Sport”, giovedì 24 ottobre alle 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, si terrà lo spettacolo “PlayZen”, nato dalla collaborazione tra la compagnia di Athletic Theatre Kataklò diretta da Giulia Staccioli e Andrea Zorzi, campione del mondo di pallavolo, per coniugare linguaggi diversi e far dialogare sport e cultura.

Con la drammaturgia di Edoardo Ribatto, PlayZen è uno spettacolo che, attraverso il gioco del teatro e dell’energia del gesto atletico, presenta lo sport come strumento di conoscenza di sé, della propria forza interiore, dei limiti creati dalla mente e della eccezionale energia che da essa si sprigiona appena si impara a liberarla.

Sono questi i valori che guidano anche l’impegno quotidiano dell’Assessorato allo Sport, che a Formigine coinvolge 7.500 cittadini che praticano attività a tutti i livelli, associati in 36 associazioni sportive che popolano 52 impianti pubblici per 32.500 ore, che animano 145 manifestazioni all’anno.

“Abbiamo deciso di aumentare gli stanziamenti di bilancio legati alle manutenzioni delle strutture sportive comunali – afferma l’assessore allo Sport Simona Sarracino – Dopo i recenti interventi sugli impianti e sulle coperture della palestra Ascari di Casinalbo, del campo da rugby, del palazzetto di Corlo, del palasport di Formigine, nelle prossime settimane interverremo ancora su impianti, intonaci, infissi, illuminazioni in campi da calcio, palestre e strutture all’aperto”.

Lo spettacolo è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.