Camisasca: sempre disponibile a risolvere la questione dei campi della Reggiana

La Curia di Reggio Emilia-Guastalla, in merito agli articoli apparsi in questi giorni sui mezzi di informazione circa la questione dei campi da calcio per la Reggiana:

“Nello scorso mese di agosto monsignor Massimo Camisasca ha ricevuto una lettera in cui i coniugi Piazza, tuttora titolari del diritto di utilizzare i campi e le strutture sportive, gli preannunciavano una loro visita, mai avvenuta. Nel frattempo i dirigenti della nuova società “Reggio Audace” hanno chiesto alla Diocesi la possibilità di servirsi dei medesimi beni materiali.

Al momento, tuttavia, i campi e le strutture sportive sono affidate alla società guidata dai coniugi Piazza, pertanto la Diocesi non ha alcuna possibilità di intervenire sull’utilizzo, se non invitando gli attuali titolari a rinunciarvi in modo pubblico.

Il vescovo, che ha sempre seguito personalmente le trattative insieme ai propri collaboratori, non ritiene corretto che vengano addossate alla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla colpe o responsabilità di ritardi indipendenti dalla sua volontà e nel contempo ribadisce la sua piena disponibilità a risolvere quanto prima la situazione incontrando tutti i soggetti interessati”.