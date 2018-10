Detenuto in permesso non fa rientro alla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia: arrestato

» Cronaca - Modena

Questa mattina il personale della Squadra Mobile, unitamente agli agenti della Polizia Penitenziaria, ha tratto in arresto un cittadino italiano, di 44 anni, che non aveva fatto rientro alla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia e che era quindi ricercato per il reato di evasione.

All’uomo era stato concesso il permesso di uscire dall’Istituto di pena per svolgere un’attività lavorativa. La scorsa domenica però l’italiano non ha fatto rientro presso la Casa di reclusione e sono state quindi avviate le ricerche a suo carico.

A seguito di attività investigative, condotte mediante l’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche, gli operatori della Squadra Mobile hanno potuto così rintracciare l’evaso a Bologna, precisamente all’interno di un bar dove stava consumando degli alcolici. Il detenuto è stato accompagnato presso la casa di reclusione di Castelfranco Emilia per la prosecuzione della pena detentiva in atto.