Food Export Managing Controller: corso a Bologna

Nella sede di UnionCamere Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro, 62 a Bologna nei giorni 19-20-21 novembre si svolgerà la seconda edizione del corso per Food Export Managing Controller, professionisti a supporto delle aziende che operano nel settore dell’export agroalimentare. L’incontro è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento delle competenze professionali e del know-how per un ruolo pro-attivo nella gestione e controllo nel food export management verso USA e Paesi Terzi.

L’aumento degli scambi commerciali verso i mercati europei ed extra-europei e le molteplici modalità di ingresso e regolamentazioni a livello normativo e procedurale, richiedono competenze sulla materia puntuali ed approfondite. Da qui l’esigenza di formare una figura professionale con specifiche conoscenze sulle diverse problematiche che si possono riscontrare nelle attività di verifica, controllo e certificazione per l’esportazione dei prodotti agroalimentari anche al fine di ridurre il rischio di errore e di incorrere in eventuali costosi oneri aggiuntivi.

Il Food Export Managing Controller è quel professionista in grado di implementare le azioni necessarie per adempiere a tutti i servizi aziendali sui diversi mercati esteri, con riferimento non solo alle specificità del mercato USA, ma ai Paesi Terzi in generale. Questa nuova figura professionale sarà inserita nel Registro Nazionale Ispettori, Professionisti e Operatori della Qualità, istituito a supporto delle aziende per favorire la ricerca di professionisti nei diversi ambiti del food export management.

Ulteriori info contattando la segreteria organizzativa IRVEA-FederQuality

via Verdi, 2 Camera di commercio di Parma tel. 05211841531 e-mail: info@federquality.org

Website: www.irvea.org – www.federquality.org