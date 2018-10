Giornata di studi sull’interpretazione costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore

» Modena - Scuola

Il Dipartimento di Giurisprudenza promuove una giornata di studi sull’interpretazione costituzionale in occasione della presentazione dell’opera in due volumi “Il vaso di Pandora” a cura di Federico Pedrini e Luca Vespignani, nella quale sono stati raccolti gli scritti sull’interpretazione frutto della trentennale riflessione scientifica condotta da Aljs Vignudelli.

“I lavori contenuti nei due volumi – afferma il prof. Luca Vespignani di Unimore – costituiscono un contributo rilevante al dibattito in corso, rispetto al quale la produzione del prof. Vignudelli si impone ormai come un punto di riferimento per la sua continuità e per la coerenza con cui i diversi profili della problematica sono stati progressivamente sviluppati fino a comporre un quadro compiuto ed originale” (Vespignani).

“Da essi emerge, con argomentazione stringente, – afferma il prof. Federico Pedrini di Unimore – il nesso concettuale “forte” tra le questioni di metodo nello studio del diritto, a partire appunto da quella fondamentale della sua “interpretazione”, e la possibilità stessa di concepire una legalità costituzionale che si imponga in modo oggettivo anche ai suoi custodi istituzionali, a partire dalla (e per finire con la) Corte costituzionale, ma senza dimenticare che la Costituzione vede come suoi primi destinatari e interpreti non tanto i giudici, ma tutti i cittadini”.

In particolare, nel primo volume sono riproposti la monografia del 1988 sulla problematica delle sentenze paralegislative “La Corte delle leggi” e alcuni passi scelti del più recente studio del 2009 “Interpretazione e Costituzione”. Nel secondo volume, invece, vengono ripubblicati una serie di saggi in tema di interpretazione, metodologia giuridica e teoria costituzionale collocati, in prevalenza, nell’ultimo decennio.

L’appuntamento, al quale parteciperanno importanti studiosi di diritto pubblico e costituzionale come il Presidente emerito della Corte costituzionale Antonio Baldassarre, il Giudice costituzionale Augusto Barbera, Giuseppe Morbidelli, Professore ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Michele Scudiero, Professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, si terrà venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 11.30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza (via San Geminiano, 3) a Modena.

“I miei allievi hanno pensato di celebrare il mio imminente “fuori ruolo” – afferma il prof. Aljs Vignudelli di Unimore – organizzando una giornata dedicata a un tema del quale mi interesso da sempre – quello dell’interpretazione e del suo legame con gli snodi più alti della ricerca giuridica – e di cui negli ultimi anni mi sono occupato in modo sempre più frontale. Sarà per me un’occasione “festosa”, non solo di studio, ma anche e soprattutto di ritrovo con molti amici costituzionalisti e teorici del diritto che in questi anni mi hanno accompagnato nel mio percorso di vita e di studio, che ora spero di poter proseguire con rinnovato vigore: insomma, sit finis libris, non quaerendi…”.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle numerose attività organizzate negli ultimi quindici anni dalla Cattedra di diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, dai tre cicli di seminari “Istituzioni e dinamiche del diritto”, alle Lectiones Magistrales tenute negli anni accademici dal 2011 al 2013 da decine dei più qualificati docenti italiani e poi raccolte in tre volumi editi dalla Mucchi editore, alle numerose iniziative editoriali, a cominciare dalla rivista semestrale “Lo Stato”, giunta ormai al decimo numero, per proseguire con le collane “Piccole conferenze”, Quaderni dello Stato” e “Il poggiolo dei Medardi”.

I lavori saranno coordinati da Renzo Lambertini, Professore ordinario di Diritto romano del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore.