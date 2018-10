Il 5 per Mille all’IRCCS di Reggio Emilia sostiene la ricerca in ambito oncologic

» Reggio Emilia - Sanità

I fondi raccolti dall’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia attraverso la donazione del 5 per Mille finanzieranno un bando che valorizza la ricerca istituzionale in ambito oncologico.

La raccolta relativa all’anno 2016 ammonta a 224.828,16 euro, somma che la Direzione scientifica ha scelto di mettere a disposizione di progetti che i ricercatori dell’istituto vorranno proporre e che valutatori esterni selezioneranno secondo criteri di validità scientifica. I progetti avranno una durata da uno a tre anni e potranno ottenere un finanziamento massimo di 45.000 euro ciascuno.

L’invito è alla formulazione di progetti multidisciplinari stimolati dalla pratica clinica e proiettati a medio – lungo termine con studi di tipo qualitativo o quantitativo, osservazionali o sperimentali, di ricerca traslazionale, in ambito clinico-assistenziale, epidemiologico e di organizzazione sanitaria.

“L’IRCCS partecipa alla raccolta del 5 per Mille dal 2012: osserviamo ogni anno una crescita molto sostenuta, sia nel numero di cittadini che ci scelgono, che nel 2016 sono stati 3.841, sia in termini di fondi ricevuti – spiega Massimo Costantini, Direttore Scientifico dell’AUSL-IRCCS – Quest’anno la cifra raccolta è sostanziosa e ci permette di promuovere un bando competitivo: da un lato è l’occasione per i nostri ricercatori di avere fondi a disposizione per la loro attività di ricerca, dall’altro è un valido strumento per far emergere idee innovative. Dobbiamo ringraziare – conclude – i tanti cittadini che, anno dopo anno, decidono di sostenerci: la loro fiducia ci carica della responsabilità di continuare nel nostro percorso di crescita”.

I risultati del bando saranno resi noti a gennaio 2019, terminato il processo di valutazione.