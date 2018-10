Indagine valutativa su Portobello Emporio Sociale di Modena: venerdì la presentazione

» Modena - Sociale

Venerdì 19 ottobre 2018 ore 17.45 presso la sala conferenze di Palazzo Europa a Modena (via Emilia Ovest 101) verranno presentati, in un incontro aperto alla cittadinanza, i risultati della ricerca “Indagine valutativa su Portobello Emporio Sociale di Modena”, ricerca a cura di Massimo Baldini, Marco Ranuzzini e Giovanni Gallo, voluta dal Centro Servizi per il volontariato di Modena e realizzata dal Capp (Centro di analisi di politiche pubbliche) dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

L’Emilia-Romagna ha la più alta concentrazione regionale degli empori solidali sparsi sul territorio nazionale (116 secondo un recente conteggio della Caritas Italiana). Sono sempre di più, inoltre, i territori, anche piccoli comuni, che avviano studi di fattibilità per dotarsi di un proprio emporio, segno che questo tipo di intervento è ormai riconosciuto come innovativo ed efficace. Ma qual è il loro impatto sociale sul territorio? Questa ricerca universitaria sull’emporio Portobello di Modena ha calcolato l’impatto sociale della struttura, che fa aumentare il potere d’acquisto e lo stato d’animo dei beneficiari. E per ogni euro di costi si genera un valore quattro volte superiore in termini di volontariato.