La pratica del movimento: workshop di stop-motion a Casa Corsini

A Casa Corsini, il centro del Comune di Fiorano Modenese in Via Statale a Spezzano, da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2018, è in programma ‘La pratica del movimento’, il workshop di stop-motion con Beatrice Pucci e l’associazione Lumen.

E’ un corso intensivo di 20 ore per acquisire le competenze di base per la realizzazione di un video in stop-motion con la tecnica dello scatto singolo grazie al software Dragon Frame.

Durante il workshop si sperimenteranno le tecniche: cut-out animation, claymation e puppet animation, con un programma suddiviso in tre parti. “Storie di carta: costruzione del personaggio di carta da animare e riprese video”; “La plastilina: la trasformazione nel cinema d’animazione, riprese video”, “Il movimento di un personaggio nello spazio, riprese video”.

Gli incontri si svolgono venerdì e sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 17, con la pausa pranzo di un’ora. Partecipare costa 180 euro ed è possibile iscriversi a info@casacorsini.mo.it oppure 0536-833.190.