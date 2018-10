“Martina non esiste”, primo romanzo di Filippo Ronchetti. Sabato a Bologna la presentazione

» Bologna - Letteratura

Sabato 20 ottobre 2018, ore 17.30 presso il Mondadori Bookstore di via d’Azeglio 34 a Bologna, presentazione di “Martina non esiste” (Edizioni Pendragon) romanzo d’esordio di Filippo Ronchetti. Dialoga con l’autore la giornalista Silvia Santachiara.

Martina non esiste

Luca, dopo la maturità classica, comincia a frequentare le lezioni nell’ateneo della sua città, Bologna. Reduce da una delusione d’amore che l’ha spinto a chiudersi in se stesso, assume con l’altro sesso un atteggiamento scontroso e di ostentata indifferenza. Sarà così anche con Martina, compagna di corso che lo colpisce sin da subito e con cui nasce un rapporto di amicizia sempre più profondo. Quasi a malincuore, trascorsi pochi mesi, Luca deve confessare a se stesso di essere innamorato: eppure proprio non riesce a lanciarsi, a dichiararsi a Martina, a rompere il ghiaccio, temendo la sofferenza che potrebbe ricevere da un nuovo rifiuto. I giorni scorrono tra un pomeriggio di studio in biblioteca, una pedalata fino a San Luca e un birrino sincero con gli amici, ma nessun bacio suggella un’unione che appare sempre più solida… Riuscirà l’arrivo della primavera a dissipare la nebbia nei cuori dei due ragazzi?

Filippo Ronchetti, classe 1981, bolognese, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nella sua città. Ha scritto di Formula 1 sui quotidiani locali del Gruppo l’Espresso e su siti web, collaborando saltuariamente con il “Carlino” di Bologna per la cronaca locale. Oggi lavora per un’azienda informatica. Martina non esiste è il suo primo romanzo.

