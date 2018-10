Pestata all’uscita da scuola: 2 bulle in rosa denunciate nella Bassa reggiana

» Bassa reggiana - Cronaca - Reggio Emilia

Era uscita da scuola quando nel piazzale davanti all’istituto scolastico, ubicato in un centro della bassa reggiana, è stata raggiunta da due studentesse, entrambe minorenni, che l’hanno accerchiata, offesa, minacciata, afferrata per i capelli e gettata a terra e poi colpita con pugni ai fianchi. Un grave episodio di bullismo tutto al femminile che ha visto la vittima, una studentessa 14enne residente nel reggiano, finire in ospedale per le contusioni riportate nella regione dell’emitorace. I carabinieri della stazione di Correggio, a cui i genitori della vittima si sono rivolti formalizzando la denuncia, hanno ricostruito i fatti identificando le due responsabili della vile aggressione ora finite nei guai. Con l’accusa di lesioni personali in concorso, i carabinieri della stazione di Correggio hanno infatti segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale peri minorenni di Bologna due 16enni reggiane.

Sarebbero loro le protagoniste del grave episodio risalente al 22 settembre scorso relative alla brutale aggressione di una studentessa 14enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri correggesi, che hanno condotto le indagini, la vittima, uscita da scuola, è stato raggiunta dalle due bullette, frequentanti lo stesso istituto scolastico, che l’hanno accerchiata per impedirle di fuggire. Quindi dopo averla offesa e minacciata le hanno tirato i capelli facendola finire a terra per poi colpirla con pungi ai fianchi. L’arrivo di altri studenti ha di fatto interrotto l’aggressione con la vittima che riusciva ad allontanarsi chiamando in lacrime la mamma che andava a prenderla conducendola dapprima in ospedale per le cure del caso e quindi in caserma dove veniva formalizzata la denuncia alla base delle due odierne denunce. Secondo quanto accertato dai carabinieri la ragazzina è stata aggredita dalle due bullette in quanto nel passato aveva simpatie per un ragazzo di cui una delle due bulle ora provava la stessa simpatia. Qualche anno fa le due 16enni avevano già preso di mira la 14enne con atti di bullismo che non erano mai sfociati in violenza fisica. In particolari allorquando andavano in palestra le nascondevano gli abiti oppure glieli bagnavano in modo tale che al suo ritorno non potesse indossarli. Altre volte le lanciavano una monetina dicendole “comprati dei nuovi vestiti perché questi fanno schifo”. “Dispetti” quelli commessi dalle due ragazzine che poi si erano interrotti con l’intervento del Dirigente Scolastico che aveva preso i dovuti provvedimenti. Ora distanza di anni quelle stesse ragazze hanno alzato il tiro picchiandola all’uscita da scuola.