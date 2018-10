Procedono i lavori di ripristino all’istituto Venturi, giovedì 18 ottobre sopralluogo in cantiere

» Modena - Scuola

Procedono i lavori di ripristino e messa in sicurezza post sisma della sede di via dei Servi dell’istituto Venturi di Modena, inagibile dal 2012 a causa dei danni provocati dal sisma. In vista della conclusione dei lavori, è in programma, giovedì 18 ottobre, alle ore 11,30, un sopralluogo al quale partecipano Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Provincia , Alberto De Mizio, dirigente scolastico dell’istituto, e tecnici della Provincia.

L’intervento si concluderà a dicembre di quest’anno e alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, l’edificio ospiterà circa 800 studenti che attualmente frequentano la sede di via Sgarzeria, in affitto dalle suore Domenicane.

I lavori presentano un quadro economico complessivo di due milioni e 308 mila, finanziati con i fondi regionali per la ricostruzione e dalla Provincia.