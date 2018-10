Risolto l’incidente in A1 tra l’allacciamento con la Direttissima e Sasso Marconi

» Bologna - Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che, intorno alle ore 10:30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra l’allacciamento con la Direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna è stato risolto l’incidente avvenuto all’altezza del km 214 all’interno della galleria Allocco che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti.

Al momento il traffico transita su tre corsie e si registrano 8 km di coda in diminuzione.