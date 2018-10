Sabato 20 ottobre nuovo appuntamento con “Archeologia in biblioteca”

» Sassuolo

Si svolgerà sabato prossimo, 20 ottobre, a partire dalle ore 16 in Biblioteca Cionini con ingresso libero fino ad esaurimento posti, il nuovo appuntamento con “Archeologia in biblioteca”: l’itinerario in quattro tappe alla scoperta di Roma antica, a cura di Federica Riso – Archeologa – Università di Modena. In collaborazione con Forum UTE.

Si prenderà spunto dall’economia tessile romana per analizzare una struttura complessa, che comprendeva una catena artigianale suddivisa in differenti fasi di lavorazione. La produzione domestica era solo un complemento di quella artigianale, nella realtà quotidiana molte famiglie acquistavano sul mercato i tessuti per l’abbigliamento e per l’arredamento.

L’artigianato tessile romano possedeva già buona parte delle caratteristiche tecniche e organizzative che ritroviamo nell’economia tessile medievale. Già in età romana alcune regioni europee avevano sviluppato una vocazione peculiare alla produzione di tessuti di diverso genere e qualità. I tessuti di lana, lino e anche seta prodotti nelle regioni dove l’economia tessile era più sviluppata venivano esportati nelle province più lontane, a centinaia di chilometri di distanza. Ci si collegherà poi all’ultimo incontro sul ruolo delle donne nella società.

Federica Maria Riso, archeologa, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Archeologia Classica e collabora con le università di Modena, Ferrara e Bologna. Dal 2009 partecipa a campagne di scavo e collabora con diversi Musei, associazioni e redazioni internazionali per lo studio dei reperti archeologici e per la fruizione dei beni culturali del territorio. Ha pubblicato articoli su riviste internazionali ed è autrice di due monografie “La festa dell’addio” e “A multidisciplinary approach for the analysis of roman funerary rituals”.