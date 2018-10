Albinea, Casa Cervi compie quattro anni: festa con teatro dialettale e gnocco fritto

» Reggio Emilia

La Residenza per la Terza Età Casa Cervi Luigi compirà quattro anni e festeggerà una giornata dedicata agli ospiti, ma aperta a tutta la cittadinanza.

Il via alle celebrazioni sarà alle 10 di domenica 21 ottobre con la Santa Messa per gli anziani nella chiesa di Montericco. Nel pomeriggio, alle 15, intrattenimento con la compagnia di teatro dialettale “I Fiaschi” di Novellara. A seguire sarà offerto gnocco fritto a tutti i presenti.

La struttura di via Togliatti è stata concepita come una “casa aperta” e accogliente, in grado di offrire risposte personalizzate agli ospiti. E’ un esempio di welfare partecipato che ha visto la stretta collaborazione di Comune, parrocchia e cittadini. I servizi offerti sono: Centro diurno (25 posti), Casa Residenza anziani (30 posti) e Alloggi assistiti (23 posti).