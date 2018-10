Aperto il bando per la creazione di un videogioco sul patrimonio storico, artistico e culturale di Bologna

» Bologna

C’è tempo fino al 27 novembre per partecipare a “Bologna si mette in gioco, Playable Bologna” il bando di gara lanciato dal Comune di Bologna per realizzare un gioco che racconti e promuova la città attraverso i suoi musei.

Il bando aperto a imprese e liberi professionisti di tutta l’Unione Europea, per candidare la propria proposta è necessario iscriversi alla piattaforma per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dove il bando è stato pubblicato.

La sfida per gli sviluppatori è di promuovere e valorizzare la città, partendo da spunti narrativi proposti dal Museo Civico Medievale e dal Museo di Palazzo Poggi, dagli oggetti delle straordinarie collezioni di tre personaggi chiave della storia della città: il naturalista Ulisse Aldrovandi, il collezionista di meraviglie Ferdinando Cospi e il fondatore dell’Istituto delle Scienze Luigi Ferdinando Marsili. L’obiettivo è invitare studenti, turisti e cittadini a vivere e ri-scoprire Bologna e la sua storia divertendosi!

L’importo disponibile è di euro 32.786,88 (IVA esclusa) e dovrà essere ultimato e consegnato per la messa on-line entro il 31 dicembre 2019.

Il bando è cofinanziato dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna attraverso INCREDIBOL! – l’INnovazione CREativa DI BOLogna, il progetto che sostiene lo sviluppo delle professioni e imprese culturali e creative nascenti, nonché dal Programma per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea tramite il progetto Rock (ROCK Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities), che ha l’obiettivo di favorire la rigenerazione dei centri storici attraverso il patrimonio culturale come motore di sviluppo sostenibile e crescita economica.

Per maggiori informazioni: https://www.incredibol.net/bologna-si-mette-in-gioco-playable-bologna-un-videogioco-per-scoprire-bologna-e-i-suoi-musei/

INFO e CONTATTI: info@incredibol.net www.incredibol.net