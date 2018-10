Bimbi e famiglie archeologi per un giorno alla Terramara di Montale

» Appuntamenti - Modena

Al Parco archeologico della Terramara di Montale, domenica 21 ottobre ritorna un appuntamento che non passa mai di moda ed è sempre molto partecipato. Si tratta di “Archeologi per un giorno”, che richiama immancabilmente bambini e famiglie a compiere insieme una esperienza molto particolare e divertente che costituisce anche uno straordinario percorso di scoperta.

E anche domenica l’appuntamento ritorna a far vivere l’emozione dello scavo archeologico proprio dove è avvenuto il ritrovamento della Terramara di Montale.

Dal rinvenimento all’osservazione e all’interpretazione dei reperti, i bambini possono ripercorrere i passi degli archeologi fino a diventare loro i protagonisti della ricostruzione della più antica storia del nostro territorio.

Il laboratorio ha inizio a orari precisi: 9.30, 11.30, 14.30, 16.30 e si consiglia di prenotare poiché i posti disponibili sono limitati (tel. 059 2033101 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

Nell’area archeologica, dove lo scavo è stato valorizzato rendendo possibile la ricostruzione di fasi di vita quotidiana del villaggio dell’età del bronzo, è allestita un’esposizione di reperti, eccezionalmente trasferiti dalle vetrine del Museo civico archeologico di Modena, che testimoniano il ruolo di mediazione delle terramare tra il Mediterraneo e il cuore dell’Europa durante il secondo millennio a.C. (l’esposizione rimarrà allestita fino alla chiusura della stagione autunnale del Parco della Terramara, che termina domenica 4 novembre).

La Terramara di Montale in via Vandelli (Nuova Estense), apre al pubblico le domeniche e i festivi fino al 4 novembre. Orari: 9.30-13.30 e 14.30-18.30 (ultimi ingressi 11.45 e 17.30). Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti per gruppi di max 50 persone. Ingresso intero € 7, ridotto € 5, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni e per tutti in tutte le prime domeniche del mese; riduzione del 50% sul biglietto presentando la Fidelity Card del Parco di Montale; con il biglietto del MuSa – Museo della Salumeria a Castelnuovo Rangone ingresso ridotto. Tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 10-13 e 16-19 sabato e domenica). Programma completo e informazioni per organizzare la visita sul sito (www.parcomontale.it email museo@parcomontale.it). Facebook “parcomontale”.