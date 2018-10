Borgo Panigale: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 23enne italiano gravato da precedenti di polizia.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, sulla base di un’attività investigativa dei Carabinieri che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, avevano avviato per risalire a dei furti aggravati, commessi di recente ai danni di alcune aziende situate in zona.

Il giovane è stato condotto in carcere.