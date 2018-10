Campionato italiano di marcia a Reggio Emilia domenica 21 ottobre

» Reggio Emilia - Sport

Il Gruppo Sportivo Self atletica è la società scelta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera per l’organizzatrice dei prossimi Campionati Italiani Individuali Assoluti di Marcia su strada 50 km maschile e femminile. La Manifestazione si disputa domenica 21 ottobre in un particolare circuito cittadino disegnato nel centro storico di Reggio Emilia.

Dopo la recente introduzione della gara di 50 km anche per il settore femminile, la società reggiana, che è tra le poche realtà regionali e nazionali che coltiva un settore marcia da ormai 10 anni con alteti e atlete provenienti dal proprio fiorente vivaio, porta nella nostra città una manifestazione che chiude il calendario 2018 dei Campionati Federali e che sarà aperta anche alla partecipazione di atleti internazionali.

Grazie al Patrocinio di Comune, Provincia e Fondazione alla Sport di Reggio Emilia, la Self Atletica animerà la domenica del centro storico con l’obiettivo di far conoscere alla popolazione reggiana una delle specialità più fruttuose dell’atletica leggera in termini di medaglie internazionali.

La manifestazione vedrà il via da Piazza del Monte per continuare lungo via Emilia San Pietro fino all’incrocio di Piazza del Tricolore, dove gli atleti troveranno la boa di inversione di marcia; passaggio di nuovo nella Piazza di partenza e seconda boa lungo via Emilia Santo Stefano all’altezza di via Guido da Castello. Il circuito misura 2 km ed è stato ufficialmente omologato secondo gli standard internazionali IAAF.

Grazie alle consolidate doti organizzative della società e con il supporto del Comitato Regionale FIDAL, la squadra del Presidente Paganini ambisce a portare nel centro storico circa 350 atleti provenienti da tutta Italia e un nutrito gruppo di stranieri provenienti da Spagna, Inghilterra, Svezia, Francia, Ungheria, Irlanda. Inoltre, la Croazia ha deciso di organizzare i propri Campionati Nazionali della 50 km di marcia all’interno della gara italiana per sfruttare la collaborazione organizzativa e rendere la competizione ancor più attrattiva dal punto di vista tecnico. Si attendono circa 15-20 atleti croati al via.

Il programma gare prevede la partenza della 50 km maschile e femminile alle ore 8:00 insieme alla 10 km Master; alle 9:30 prenderanno il via invece gli atleti delle categorie Senior e Promesse della 20 km, valida anche per la 5° prova del Campionato Italiano di Società 2018. Dalle ore 11:30 i cittadini reggiani potranno vedere all’opera i giovani atleti delle categorie ragazzi/e cimentarsi sui 2 km e successivamente le categorie cadette e cadetti impegnati rispettivamente nei 4 km e 6 km. Ultima gara nel programma della giornata sarà la 10 km valida per il Campionato Italiani Individuale Allievi/Allieve.

Si ringraziano il Sindaco Luca Vecchi, il Comune, la Provincia, la Fondazione allo Sport di Reggio Emilia, la FIDAL e il Comitato Regionale presieduto da Marco Benati, l’università degli studi di Modena e Reggio per la gentile concessione degli spazi info point come segreteria organizzativa, main sponsor Montanari e Gruzza e tutti gli altri sponsor dell’evento.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.selfatletica.it dove è presente una specifica sezione dedicata alla manifestazione. Seguiteci anche su social network dove troverete, risultati, foto e video della giornata.

Appuntamento domenica 21 ottobre ore 8:00 in Piazza del Monte.

“Si tratta di un evento di livello nazionale che si svolgerà nella nostra città e che sarà insieme sia una bella giornata di sport che un’occasione per promuovere Reggio e il nostro centro storico” ha detto stamane il sindaco di Reggio Luca Vecchi presentando il campionato italiano di marcia Fidal che si terrà nel fine settimana in città.

“La manifestazione di domenica non è un evento isolato, ma parte di una strategia con cui abbiamo cercato in questi anni di portare a Reggio eventi sportivi di rilievo”.

Alla presentazione sono intervenuti anche Sara Vezzani, direttore tecnico del Gruppo sportivo Self Atletica Asd e responsabile organizzativo dell’evento, Marco Benati, presidente Fidal regionale e Alberto Montanari, consigliere nazionale Fidal.