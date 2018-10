Casa della Salute di Budrio e di San Lazzaro, da giovedì corsi per prevenire le cadute domestiche

» Bologna - Salute

2 sedute individuali e 5 incontri di gruppo in palestra, con i fisioterapisti dell’Azienda Usl di Bologna. Al via giovedì 18 ottobre, a Budrio e San Lazzaro di Savena, i primi corsi rivolti a persone over 65, selezionate dai Medici di Medicina Generale, per imparare prevenire le cadute in casa.

I corsi si svolgeranno presso la Casa della Salute di Budrio e il Centro sociale Malpensa di San Lazzaro di Savena. Nelle sedute individuali i fisioterapisti valuteranno e imposteranno il programma da svolgersi poi in palestra lungo 5 incontri, nei quali i partecipanti impareranno tutti gli esercizi utili a tonificare i muscoli delle gambe, aumentare il coordinamento e l’equilibrio del proprio corpo. I partecipanti verranno successivamente monitorati dagli infermieri delle Case della Salute di Budrio e San Lazzaro, attraverso recall telefonici, nel corso dell’anno successivo.

Un percorso di presa in carico integrato e multidisciplinare che accompagna i cittadini sino a casa, così come previsto dal modello delle Case della Salute.

Per partecipare ai corsi i cittadini possono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale.