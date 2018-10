Chiusura del ponte di Malalbergo: deviate le linee 354 e 356

» Bologna - Trasporti

Nel prossimo fine settimana, il ponte sul Reno a Malalbergo sarà temporaneamente chiuso al transito per permettere l’effettuazione di particolari operazioni di cantiere. Pertanto: dalle ore 17:30 di venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 6:00 di lunedì 22 ottobre i bus delle linee 354 e 356 dovranno effettuare la seguente deviazione di percorso:

direzione Bologna: … via Nazionale Porrettana SS64 – via Gallo – via Pio – SP25 fino a Poggio Renatico e poi fino al confine con la Provincia di Bologna (fiume Reno) – SP4 Galliera (fino a San Vincenzo) – SP12 via Valle – SP 12 via Cà Bianca – SP12 via Riolo – via Nazionale Porrettana SS64 …

direzione Ferrara: …via Nazionale Porrettana SS64 – SP12 via Riolo – SP12 via Cà Bianca – SP12 via Valle – SP4 Galliera fino al confine con la Provincia di Ferrara (fiume Reno) – SP25 fino a Poggio Renatico e oltre in direzione di Gallo – via Pio – via Gallo – via Nazionale Porrettana SS64 …

Fermate soppresse: Malalbergo, Malalbergo Rosselli e Distilleria, in ambo i sensi di marcia (con le eccezioni sotto indicate).

Fermata provvisoria: SP12 via Riolo, in entrambi i sensi di marcia, a 20 metri dall’intersezione con la SS64

Inoltre:

venerdì 19 ottobre

la corsa di linea 356 in partenza da Bologna alle ore 17.50, termina regolarmente a Malalbergo, senza effettuare la deviazione sopra indicata

sabato 20 ottobre

la corsa di linea 356 in partenza alle ore 6.52 da Altedo viene anticipata di 15’ (partenza da Altedo ore 6.37); il bus effettua la deviazione

la corsa di linea 356 in partenza alle ore 6.53 da Altedo viene anticipata di 15’ (partenza da Altedo ore 6.38); il bus effettua la deviazione

la corsa di linea 356 in partenza alle ore 7.01 da Malalbergo viene anticipata di 15’ (partenza da Malalbergo ore 6.46); il bus effettua la deviazione, e parte dalla prima fermata lungo il percorso deviato (fermata provvisoria di via Riolo SP12)

la corsa di linea 356 in partenza da Gallo Ferrarese alle ore 6.47, viene anticipata di 15’ (partenza da Gallo ore 6.32); il bus effettua la deviazione

la corsa di linea 356 in partenza da Malalbergo alle ore 6.38, parte regolarmente da Malalbergo senza effettuare la deviazione sopra indicata

la corsa di linea 354 in partenza da Gallo Ferrarese alle ore 7.15, viene anticipata di 15’ (partenza da Gallo ore 7.00); il bus effettua la deviazione

domenica 21 ottobre

la corsa di linea 356 in partenza da Malalbergo alle ore 6.25, parte regolarmente da Malalbergo senza effettuare la deviazione sopra indicata

lunedì 22 ottobre

la corsa di linea 356 in partenza da Ferrara alle ore 5.05 non effettua la deviazione; in caso di ponte ancora chiuso, attende la sua riapertura rimanendo sulla SS64