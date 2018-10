Corsi di avviamento allo sport al Palakeope di Casalgrande

» Casalgrande - Sport

Corsi di avviamento allo sport della pallamano al via presso il Palakeope di Casalgrande, all’ìnterno di quella che è una cornice storica per questo sport a livello nazionale.

I corsi di avviamento, finalizzati alla costituzione di nuove squadre giovanili e all’integrazione di quelle esistenti, sono strutturati per le ragazze ed i ragazzi delle elementari (dagli otto anni in su) e per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie (dagli 11 anni in su).

Coordinati dal prof. Fabrizio Fiumicelli, i vari corsi saranno seguiti oltre che dallo stesso, anche da altri tecnici laureati in scienze motorie e con abilitazioni federali.

Per le elementari giornate di allenamento il martedì dalle 17 alle 18.30 ed il giovedì dalle 16.30 alle 18.00.

Per le medie invece Martedì 15.30-17.00, Mercoledì 15.00-16.30,Venerdì 15.30-17.00.

Per tutti due settimane di prova gratuita. Info 3349012429