Enrico Pagliarini ad After con Lapam

Enrico Pagliarini, giornalista di Radio 24 e conduttore di 2024, protagonista ad ‘After, futuri digitali’ grazie all’invito di Lapam Confartigianato. Venerdì 19 ottobre alle 18 al palazzo Da Mosto (via Giovanni Battista Mari a Reggio Emilia) il popolare conduttore ed esperto di tecnologia dialogherà con Luca Puccini, vicedirettore Lapam e responsabile del progetto ‘Digital Lapam’, Damiano Pietri, presidente dei giovani imprenditori di Confartigianato e con Paolo Manfredi, responsabile delle strategie di digitalizzazione per le piccole imprese di Confartigianato.

Come modellare le nuove tecnologie digitali sui tanti obblighi normativi che devono rispettare le piccole imprese? La domanda non è scontata. Se infatti il gap tecnologico nei processi produttivi è stato in parte colmato da misure di politica industriale come il Piano Industria 4.0 (vedi iperammortamento, credito d’imposta in R&S) o da facilitazione al credito (vedi Nuova Sabatini e ampliamento del Fondo di Garanzia), per quanto riguarda i nuovi obblighi fiscali, il discorso si fa più complesso.

In particolare l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati per tutte le operazioni di cessione di beni e servizi che entrerà a regime a inizio 2019, fissa una nuova importante scadenza per le piccole imprese italiane.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, prova ne sia che agli appuntamenti promossi da Lapam Confartigianato sul territorio la risposta degli imprenditori, affamati di conoscere le novità e di cogliere le eventuali opportunità, sia massiccia: nei tre incontri fin qui sostenuti a Reggio e provincia hanno partecipato oltre 600 piccoli imprenditori.

In questo senso ‘Digital Lapam’, la piattaforma di servizi digitali offerta dalla nostra associazione alle imprese, ha come obiettivo principale quello di facilitare gli utenti nel corretto assolvimento dei nuovi oneri.