Fermati a bordo di un’auto rubata: denunciati dai carabinieri di Guastalla

» Bassa reggiana - Cronaca - Reggio Emilia

L’altra sera l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio nella bassa reggiana ha portato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla ad intercettare due stranieri che viaggiavano a bordo di un’autovettura rubata, in quella che gli investigatori non escludono poteva essere una trasferta delittuosa. In attesa che le indagini dei carabinieri accertino i motivi della presenza dei due stranieri nel comune di Guastalla, gli stessi sono comunque finiti nei guai per essere stati sorpresi a bordo di un’autovettura rubata. Con l’accusa di ricettazione, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 21enne moldavo e un 27enne tunisino, entrambi residenti a Reggiolo. L’autovettura in loro uso, un’Alfa Romeo risultata rubata a Bologna la notte tra il 7 e l’8 ottobre scorsi, è stata quindi sequestrata per la successiva restituzione all’avente diritto. I due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura reggiana con l’accusa di ricettazione.