Il Teatro dell’Orsa racconta la vita dentro i numeri della città al Festival After Futuri Digitali di Reggio Emilia

Lo spettacolo Fatti di numeri di Monica Morini, Bernardino Bonzani e Annamaria Gozzi interpreta, attraverso il linguaggio teatrale, i contenuti dei dataset pubblici. Per una comunità che cambia.

Il Festival After Futuri Digitali, manifestazione di respiro nazionale dedicata alla diffusione della cultura digitale a cura dell’Assessorato all’Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna, è il contesto perfettamente pertinente che domenica 21 ottobre alle ore 21 accoglierà, nella splendida cornice della Sala delle Carrozze presso i Chiostri di San Domenico a Reggio Emilia, lo spettacolo Fatti di numeri del Teatro dell’Orsa, creato per raccontare in modo creativo i dati aperti della città.

In scena gli stessi Monica Morini e Bernardino Bonzani insieme al compositore e musicista Gaetano Nenna e all’artista visivo Michele Ferri, che interagisce dal vivo con uno schermo di immagini parlanti realizzate ad hoc dal videomaker Alessandro Scillitani.

Michele Ferri, anche co-ideatore del progetto, è inoltre autore dei manifesti creativi sugli Open Data realizzati in occasione del debutto di Fatti di numeri, nel marzo 2017.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I Chiostri di San Domenico si trovano in Via Dante Alighieri 11 a Reggio Emilia.

Info sul Festival After Futuri Digitali: https://www.afterfestival.it/.

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.