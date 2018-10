Lama Mocogno: studenti a scuola di Protezione Civile

» Appennino Modenese

Il 20 e 21 ottobre 2018 appuntamento con il Campo di Protezione Civile del Frignano coordinato dal Centro Servizi Volontariato, che si terrà presso le scuole medie di Lama Mocogno, per un totale di 52 studenti partecipanti e una ottantina di volontari che si alterneranno nei due giorni, per insegnare ai ragazzi le pratiche di antincendio, rischio idraulico, primo soccorso, montaggio tende e ricerca dispersi.

Le associazioni che partecipano al campo sono: Guardie Ecologiche Volontarie, Croce Rossa Italiana di Pavullo, le Pubbliche Assistenza di Lama Mocogno, Pavullo, Montecreto, Fiumalbo, Sestola, Gruppo volontari comunali di Protezione Civile, Misericordia Pievepelago, Associazione Nazionale Alpini con l’importante sostegno dell’Unione Comuni del Frignano e del comune di Lama Mocogno.

Si ringraziano per l’importante collaborazione Conad Pavullo, Zecchini scavi e T.M.P. srl.

Un ringraziamento speciale a tutti i volontari e in particolare al capo campo Piergiovanni Nizzi che da anni con pazienza e solerzia si impegna alacremente per la buona riuscita del progetto nato nel Frignano e diffuso negli anni in tutta la provincia modenese, sempre con il coordinamento de Csv.