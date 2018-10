» Reggio Emilia - Viabilità

A seguito di lavori di realizzazione della pista ciclopedonale, da oggi e fino al 31 dicembre 2018, in via Comparoni, nel tratto compreso tra via Ferrer e lo stradello di accesso al Fontanile Ariolo, si avrà il restringimento della sede stradale con l’istituzione di senso unico alternato regolati con movieri o impianto semaforico a seconda delle necessità del traffico.