Litiga con l’ex inquilino, 70enne denunciato a Modena

Nella giornata di ieri personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 70 anni per il reato di detenzione abusiva di armi.

A seguito di un intervento per lite avvenuto il 16 ottobre scorso, in zona Attiraglio, tra il 70enne, proprietario di un appartamento, e l’ex inquilino, che aveva lasciato l’abitazione circa tre mesi prima e rivendicava la possibilità di recuperare alcuni effetti personali ancora all’interno, gli agenti hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi di cui l’anziano era in possesso.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno recuperato nel caricatore, inserito in una pistola marca Beretta, 9 colpi calibro 22, la cui detenzione non era stata denunciata, motivo per cui l’uomo è stato deferito all’A.G..