Modena, nuovo appuntamento del ciclo “Noi e nostro figlio”

Sabato 20 ottobre presso la sala civica Primo Incontro di via Barchetta 77 nuovo appuntamento del ciclo “Noi e nostro figlio”, le conversazioni organizzate dal Centro per le famiglie per aiutare i neogenitori ad affrontare il loro nuovo ruolo. Dalle 9.30 alle 11.45 l’incontro con la psicologa Rosalba di Biase dell’Azienda Usl di Modena sarà dedicato al tema “Conoscere mio figlio. Bisogni evolutivi e tappe di sviluppo”.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a genitori con bambini da 0 a 1 anno; rappresentano un’occasione per conoscere elementi di psicologia infantile, di cura del bambino, per informarsi sui servizi presenti in città, ma soprattutto intendono essere un’opportunità di riflessione e di scambio tra madri e padri, per condividere pensieri ed emozioni e sentirsi più tranquilli nelle scelte di ogni giorno.

La partecipazione è gratuita su prenotazione (tel. 059 203.3614/3616). Per agevolare la partecipazione dei genitori, saranno disponibili alcuni educatori per accudire i bambini durante gli incontri.

Il Centro per le famiglie che fa capo all’assessorato al Welfare del Comune di Modena e si trova in piazzale Redecocca 1 organizza anche uno spazio per mamme e papà con bambini il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e lo Spazio Incontro per genitori, nonni e bambini 1-3 anni presso il Centro Culturale Milinda.

Per informazioni: Centro per le famiglie (www.comune.modena.it/genitori-a-modena, centro.famiglie@comune.modena.it) lunedì e giovedì 8.30-13, 14.30-18.