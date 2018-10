Paolo Conte sold out al Teatro Europauditorium di Bologna

» Bologna - Musica

È sold out il concerto di Paolo Conte dell’11 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna. Ancora disponibili gli ultimi biglietti per la data del 10 dicembre aperta per l’enorme richiesta.

Da venerdì 9 novembre sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e nelle principali piattaforme streaming “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (BMG), il nuovo disco di Paolo Conte registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme ad un’orchestra composta da musicisti d’eccezione in occasione dei cinquant’anni di “Azzurro”, il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo.

Tra i brani è stato inserito “Lavavetri”, il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che ci regala questo singolare valzer a distanza di un anno da “Per me”, l’ultimo inedito pubblicato nella raccolta “Zazzarazaz”.

Inoltre, da venerdì 30 novembre “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (BMG Rights Management/Warner) sarà disponibile in una speciale edizione in tre vinili.

Le prevendite per la data del 10 dicembre sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro EuropAuditorium (Piazza Costituzione, 4, Bologna) e del Teatro Celebrazioni, entrambe aperte dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, attraverso il circuito Vivaticket-Charta, i punti d’ascolto delle IperCoop e il circuito Ticketone, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatroeuropa.it.