Porta a porta: a Reggio Emilia prosegue l’informazione capillare agli utenti

» Ambiente - Reggio Emilia

Il Progetto Tricolore si sta avviando a grandi passi verso il suo completamento anche in centro storico. In questi giorni tutte le famiglie e le attività hanno ricevuto la visita degli informatori che sono passati casa per casa, attività per attività, a distribuire il materiale di comunicazione e il materiale per l’esposizione dei rifiuti organico ed indifferenziato.Tra il materiale di comunicazione è stato consegnato il Rifiutologo (elenco dei materiali con l’indicazione di dove deve essere conferito correttamente) e il calendario delle esposizioni.

Sono attive squadre di informatori composte da due persone, che hanno iniziato l’attività in centro storico il 17 settembre scorso, e che rimarranno presenti sul territorio anche dopo il 22 Ottobre, data di avvio della raccolta porta a porta: gli informatori proseguiranno la propria opera per le utenze che non è stato possibile contattare nelle settimane precedenti e inizieranno una campagna di sensibilizzazione con gli ambulanti che sono presenti nelle giornate di mercato. Si ricorda che per ogni informazione resta attivo il “Punto Ambiente” presso gli sportelli di Iren Mercato in Piazza della Vittoria, e che osserva i seguenti orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30. Il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Al Punto Ambiente i titolari di utenza potranno chiedere informazioni, ritirare il materiale informativo e i vari contenitori dedicati per il nuovo servizio. Oltre al Punto Ambiente, per informazioni, richieste e segnalazioni sarà possibile rivolgersi ad Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE 800 212607, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 o mandando una mail a: ambiente.emilia@gruppoiren.it