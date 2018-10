Sbloccati i fondi per il piano periferie: la soddisfazione del Sindaco di Bologna, Merola

» Bologna

“Una buona notizia nel caos quotidiano di questo Governo. Grazie alla tenacia dei sindaci, dell’Anci e delle Regioni è stato raggiunto l’accordo tra Governo e Comuni per riattivare il miliardo e 600 milioni di investimenti sulle periferie delle città italiane, che il decreto “Milleproroghe” aveva scelleratamente congelato”. Così il sindaco di Bologna Virginio Merola esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto sulle risorse destinate ai Comuni per la riqualificazione delle periferie.

“Vigileremo affinché non ci siano ancora sorprese e perché il ripristino dei finanziamenti resti tale. Il Comune di Bologna ha già pronti, fin dallo scorso agosto, tutti i progetti e siamo in grado di fare partire immediatamente tutte le gare per realizzare le opere previste con i 18 milioni del Piano periferie attese dai cittadini, a cominciare dalla nuova caserma dei carabinieri al Pilastro e dall’intervento della Cineteca all’ex parcheggio Giuriolo”.