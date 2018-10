Vignola, “Porta a porta”: in centro la raccolta sarà anticipata

» Ambiente - Vignola

Nell’ottica di migliorare il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti, e recependo le istanze di diversi cittadini ed esercenti, l’amministrazione comunale ha concordato con il gestore di anticipare l’orario di raccolta per il calendario “azzurro”, che riguarda il centro cittadino.

Da lunedì 22 ottobre, per gli utenti che seguono il calendario “azzurro”, la raccolta sarà quindi anticipata alle primissime ore della mattina per il ritiro di plastica, carta, organico e indifferenziato. Rimane invece invariato l’orario di ritiro per il vetro. A fronte di questa modifica, si invitano i cittadini interessati a esporre i contenitori dei rifiuti durante la sera precedente il giorno indicato per la raccolta, per evitare eventuali disservizi.