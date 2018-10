Carpi: Radio Immaginaria cerca ragazzi dagli 11 ai 17 anni

» Carpi

Hai tra gli 11 e 17 anni? Ti piace la radio e la musica? Hai voglia di dire la tua? Adesso a Carpi c’è Radio Immaginaria! Una vera redazione di ragazzi che produce trasmissioni radio e molto altro, una fucina di idee e di attività autogestite.

“Diventa anche tu un Tipo Immaginario!” è l’appello che lanciano i ragazzi che già stanno vivendo questa esperienza a Carpi e in altre decine di redazioni sparse per l’Italia (e qualcuna anche all’estero). I ragazzi possono provare l’esperienza di provare vari ruoli, speaker, regista, tecnico audio, e comunque sempre dire quello che pensano, scegliere la musica che vogliono e vivere momenti intensi e pieni di nuovi stimoli, sempre in compagnia di amici e amiche coetanei.

I promotori della redazione carpigiana di Radio Immaginaria (ma possono farne parte anche i ragazzi di tutti i comuni circostanti) ti aspettano tutti i martedì pomeriggio presso lo Spazio Giovani Mac’è! di via De Amicis 59 dalle 15.30 alle 17.30 dove si sta formando il gruppo redazionale e tecnico che si occuperà di ideare, realizzare e produrre l’attività locale. “Nella nostra radio – dicono i ragazzi – dei contenuti nessun adulto si impiccia; facciamo e diciamo ciò che vogliamo. Un’antenna pronta a trasmettere e ricevere i segnali del mondo che verrà”

I ragazzi della sede centrale della radio hanno già partecipato a diverse iniziative a Carpi (la ‘storica’ intervista a Greg Paltrinieri in occasione della festa organizzata dal Comune nel settembre 2017, la Festa del Racconto, la Festa del Gioco) ma per chi volesse conoscere meglio chi sono e cosa fanno i ‘Ragazzi di Radio Immaginaria’ è possibile visitare il loro articolato e allegro sito http://radioimmaginaria.it.