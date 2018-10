Cesare Pizzolla confermato segretario del sindacato metalmeccanici Fiom/Cgil Modena

» Lavoro - Modena

L’assemblea congressuale Fiom/Cgil, composta da 158 delegati, di cui 102 del documento di maggioranza “Il lavoro è” (primo firmatario Susanna Camusso) e 56 del documento “Riconquistiamo tutto” (primo firmatario Eliana Como), ha votato il nuovo Comitato Direttivo (60 membri) e l’Assemblea Generale (100 membri), che a sua volta ha eletto Pizzolla con il 64% dei voti favorevoli, in coerenza con l’andamento delle assemblee di base dove il documento “Il lavoro è”, da Lui sostenuto, ha ottenuto il 65% dei consensi. La Fiom/Cgil ha 12.669 iscritti al 31.12.17.

Pizzolla, 53 anni, era già segretario generale della Fiom/Cgil di Modena dal 2012, e precedentemente ha ricoperto varie cariche in Fiom dal 1991. Nel suo discorso di ringraziamento per la rielezione, Pizzolla ha sintetizzato l’impegno dei futuri 4 anni con la frase “continueremo ad essere la Fiom di Modena presente sul territorio, nelle piazze, davanti ai cancelli delle fabbriche, così come ci siamo stati negli anni scorsi”.