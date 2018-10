Fiorano: tempo di osservazioni per la variante al Rue

» Fiorano

Gli elaborati della variante al RUE, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio, adottata in Consiglio Comunale il 27 settembre scorso, sono depositati presso il servizio U.E.A. del Comune di Fiorano Modenese in via Vittorio Veneto n. 27/A e possono essere visionati liberamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

La documentazione è altresì consultabile sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio.

Entro 60 giorni, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del RUE adottato, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. Dette osservazioni, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Fiorano Modenese in Piazza Ciro Menotti n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Le osservazioni potranno essere inviate anche tramite posta certificata all’indirizzo: comunefiorano@cert.fiorano.it.