Modena, si scaglia contro gli agenti di polizia per eludere un controllo

Nella serata di ieri, il personale della Squadra Volante ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino georgiano, di 34 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento di bene destinato a pubblico servizio e per porto di oggetti atti ad offendere.

Intorno alle 19:30, durante il servizio di controllo del territorio, gli operatori della Volante hanno notato l’uomo, interamente vestito di nero, aggirarsi con fare sospetto a bordo di una bicicletta, in una strada chiusa che interseca viale Amendola. Il 34enne, vistosi avvicinato dalla Volante, è sceso dalla bicicletta e l’ha scagliata contro l’auto di servizio, danneggiandola vistosamente, per poi darsi alla fuga.

Raggiunto dagli operatori di Polizia, il malvivente ha posto in essere resistenza sferrando una gomitata verso uno degli agenti che è riuscito a schivare il colpo. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite delle dimensioni di 23 cm, una torcia elettrica ed uno “scrocco serrature”, oggetto in plastica dura comunemente utilizzato per aprire le porte delle abitazioni.

L’uomo, sconosciuto ai terminali di Polizia, è stato inoltre denunciato per inosservanza alle norme sugli stranieri.