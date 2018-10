» Meteo

Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di leggere velature. Possibili foschie e banchi di nebbia al primo mattino sulla costa e nelle zone limitrofe al Po. Temperature: minime in lieve flessione con valori attorno a 10-11 gradi nelle zone interne e 12-13 gradi lungo la fascia costiera. Massime stazionarie o in locale flessione con valori attorno a 22 gradi. Venti: deboli variabili al mattino tendenti a divenire orientali dal pomeriggio. Mare: poco mosso.

(Arpae)