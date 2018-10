Reggio Emilia, furto in un bar: indagano i carabinieri

» Cronaca - Reggio Emilia

Poco prima dell’una e mezza di questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Reggio Emilia, sono intervenuti in Via Benvenuto Cellini per un sopralluogo di furto all’interno del chiosco di un bar, ubicato nel parco Campo di Marte. Sul posto i militari hanno avuto modo di accertare che ignoti, dopo aver sfondato una vetrina laterale, avevano asportato, secondo un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, vari generi alimentari. Tra perpetrazione del furto e refurtiva sottratta, il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.