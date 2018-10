Ruba in un negozio e si dà alla fuga: un arresto a Modena

» Cronaca - Modena

Nella mattina di ieri, il personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino italiano, di 21 anni, responsabile del reato di furto aggravato.

Il giovane aveva asportato un diffusore musicale, del valore di quasi 100 €, da un negozio sito all’interno del Direzionale 70. Dopo aver regolarmente pagato un articolo, il 21enne ha oltrepassato le casse dell’esercizio commerciale facendo scattare l’allarme delle barriere antitaccheggio. Rifiutando di fermarsi, come intimato dalle commesse del negozio, si è allontanato, salutandole con fare beffardo mimando il gesto con la mano.

Il ragazzo, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, aveva occultato il dispositivo elettronico all’interno del proprio zainetto, strappando solo uno dei sensori antitaccheggio presenti sull’oggetto, atto che ha danneggiato irreversibilmente il diffusore, rendendolo invendibile.

Gli agenti hanno accompagnato il 21enne in Questura dove è stato trattenuto all’interno delle celle di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà in data odierna.