Ruote da Sogno ospiterà l’assemblea per il rinnovo delle cariche di Confimi Emilia

» Reggio Emilia

Venerdì 26 ottobre si terrà l’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche di Confimi Emilia.

Non una semplice riunione ma un momento estremamente importante per l’associazione che raggruppa le piccole e medie imprese, per questo motivo è stato scelto un setting speciale: il magnifico showroom di Ruote da Sogno a Reggio Emilia.

L’appuntamento, aperto a tutti gli associati, si dividerà in due momenti:

Alle 17.30 si terranno le consultazioni in sede privata con l’elezione delle nuove cariche.

Alle 18.30 si terrà invece il dibattito aperto al pubblico sul tema delle infrastrutture e del mondo delle piccole e medie imprese.

Ad esso interverranno Stefano Bonaccini – Presidente della Regione Emilia Romagna, Luca Vecchi – Sindaco di Reggio Emilia ed infine Armando Siri – Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Seguirà il rinfresco offerto dall’associazione ai suoi invitati ed il percorso guidato all’interno dello showroom di Ruote da Sogno.

La serata si chiuderà con i saluti di Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria.

L’invito a partecipare è esteso a tutti gli associati da Giovanni Gorzanelli – Presidente di Confimi Emilia, che insieme a Gianfranco Lusuardi – Presidente della territoriale di Reggio Emilia, aprirà la giornata:

“Questo è il momento forse più importante per l’associazione. Insieme alle nuove cariche, cominceremo a tracciare il percorso che verrà intrapreso da qui in avanti. Confimi rimane un’istituzione per le PMI, è fondamentale quindi che gli associati si sentano pienamente rappresentati da coloro che verranno eletti”.

Confimi Emilia ringrazia quindi tutti gli sponsor e i collaboratori che hanno reso questo evento possibile.

La vera forza dell’associazione è data dalle aziende che la formano e che collaborano, giorno dopo giorno, al suo successo.

Per eventuali informazioni e accrediti è possibile contattare la segreteria di Confimi Emilia a: segreteria@confimiemilia.it.