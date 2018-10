Seconda trasferta per gli Hogs Reggio Emilia

» Reggio Emilia - Sport

Ritornano in campo gli Hogs Reggio Emilia nella seconda trasferta di campionato che li vedrà impegnati sul campo dei Dolphins di Ancona. Sabato sera se la dovranno vedere con una squadra vittoriosa nella prima di campionato contro i Red Jackets Sarzana.

Coach Mazzani e Bonanici sono chiamati a schierare un team composto da pochi giocatori, ma per fortuna con diversi elementi esperti perché già in campo con il team senior.

In attacco la cabina di regia è nelle mani del giovane qb Stefano Barbieri, in prestito dai Vipers Modena, che ha disposizione rb esperti come Ruozzi e Sabbioni. In difesa l’esperienza è nelle mani di Destiny Igbinova e Ginepri.

Il gioco di corsa reggiano è riuscito nella partita contro i Warriors Bologna a varcare subito la linea di meta, ma i Dolphins arriveranno certamente preparati ad affrontare questo tipo di gioco che da anni ormai distugue i granata. L’impegno maggiore sarà sempre quello delle linee chiamate a giocare doppio ruolo tra attacco e difesa: Raffaelli, Bertagnini, Camorani e Rozzi dovranno dare il 200% e tenere testa agli avversari dorici.

Difesa che è chiamata a replicare l’ottima prestazione del debutto. Cercando ovviamente di tenere il ritmo per tutti i quarti di gioco e portare a casa il successo fondamentale per raggiungere i play off.