Si arrampica sul Nettuno, denuncia e multa per un minorenne belga

Una denuncia, una sanzione amministrativa e una segnalazione al Tribunale Minorile. Si è conclusa così la bravata di un quattordicenne belga che oggi, poco prima delle 13, approfittando del cambio turno della pattuglia della Polizia Municipale è entrato nella fontana del Nettuno, si è arrampicato sulla statua e ha attaccato al bronzo un adesivo. Il giovane è stato immediatamente bloccato dagli agenti della Polizia di Stato di stanza in piazza Maggiore e accompagnato negli uffici di Palazzo d’Accursio della Polizia Municipale.

Il giovane era con il padre e un gruppo di amici. La Polizia ha proceduto con una denuncia per danneggiamento e imbrattamento che ha fatto scattare la segnalazione al Tribunale Minorile, mentre la Polizia Municipale ha comminato una sanzione di 400 euro per la violazione del Regolamento di polizia urbana. Nel frattempo l’Amministrazione comunale è intervenuta con una piattaforma per rimuovere l’adesivo e verificare l’assenza di ulteriori danni alla fontana.