Terminati i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte del Naviglio di Bomporto

A Bomporto sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte del Naviglio, lungo la strada provinciale 1; l’intervento, iniziato in agosto, ha consentito il consolidamento e il ripristino dei danni provocati dalla piena del dicembre scorso, al fine di prevenire infiltrazioni, tenendo anche conto che sotto il ponte si trovano i “portoni vinciani” per la regolazione delle acque in caso di piena.

L’intervento, eseguito dal Comune, ente proprietario dell’infrastruttura, con progetto e direzione lavori della Provincia, ha avuto un costo complessivo di 60 mila euro messi a disposizione dalla Protezione civile regionale.

Nel periodo estivo, quando le condizioni dei fiumi sono più favorevoli, la Provincia ha programmato e concluso anche gli interventi di manutenzione a Sassuolo sul ponte del Secchia, lungo strada provinciale 467 Pedemontana, a Castelnuovo Rangone sul ponte del Tiepido lungo la provinciale 16 e sulla briglia a protezione del ponte sul Dragone, lungo la strada provinciale 28, vicino la frazione di Savoniero, tra Palagano e Montefiorino.

I ponti di competenza della Provincia sono costantemente monitorati e non presentano attualmente aspetti di particolare criticità a livello statico.

Nelle scorse settimane la Provincia ha inviato al Governo, su richiesta del ministero delle Infrastrutture, a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, un elenco di 30 ponti sui quali è necessario avviare un piano di intervento con un costo complessivo di 18 milioni di euro che attualmente la Provincia è in grado di finanziare solo in minima parte.