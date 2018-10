Gli scippano il computer, indagini dei carabinieri

» Cronaca - Reggio Emilia

Una brutta disavventura quella capitata ieri sera a un impiegato 27enne abitante a Reggio Emilia rimasto vittima di uno scippo compiuto da un malvivente che si è dato alla fuga. E’ accaduto poco prima delle 14,30 di ieri 19 ottobre 2018 in via Mirabello di Reggio Emilia. L’uomo camminava a piedi lungo il marciapiede con l’intento di tornare a casa quando è stata avvicinato alle spalle da uno sconosciuto che gli strappava la borsa con all’interno il suo notebook, per poi dileguarsi a piedi.

Un’azione fulminea che non ha arrecato lesioni all’uomo. Quindi la denuncia della vittima presentata ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli che hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto con strappo.