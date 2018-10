Infortuni sul lavoro, che fare? Lunedì 22 seminario gratuito in Lapam a Vignola

» Vignola

Come comportarsi in caso di infortunio sul lavoro? Lunedì 22 ottobre a Vignola Lapam Confartigianato propone un seminario gratuito, aperto a tutti, dove esperti del settore sicurezza e legali forniranno informazioni utili per la riduzione e la gestione degli infortuni sul lavoro. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 presso la sede Lapam di Vignola, in via Resistenza 170.

Alessandro Cei responsabile di ‘Progetto Ambiente Sicuro’ parlerà dell’accesso degli organi ispettivi in azienda in relazione al documento di valutazione dei rischi e dell’analisi dell’infortunio; l’avvocato e consulente Lapam Daniele Tognin parlerà della responsabilità penale del datore di lavoro nel processo di sicurezza aziendale; Andrea Farmo, tecnico ‘Progetto Ambiente Sicuro’ chiuderà sulla prevenzione con i sistemi di gestione della sicurezza e i modelli organizzativi a tutela dell’azienda e sull’importanza della formazione.